Суд Москвы продлил арест пленным морякам до осени

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Среда, 17 июля 2019, 17:07

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом 17 июля сообщает российское издание ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в постановлении суда относительно каждого украинца.

По словам адвоката Николая Полозова, все четыре судебных заседания в отношении моряков проходили по ходатайству прокуроров в закрытом режиме.

Он также сообщил, что трем раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продолжили содержания под стражей до 26 октября.

Всех остальных военнопленных оставили под стражей до 24 октября.

"Ни одно ходатайство защиты в четырёх судебных заседаниях о приобщении копий приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому украинские военнопленные моряки должны быть незамедлительно освобождены, удовлетворено не было", - написал Полозов в Facebook.

Полозов добавил, что все судебные решения относительно продления сроков содержания под стражей военнопленным украинским морякам будут обжалованы.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
  • 15 июля замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
  • Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
  • 17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры с Украиной об обмене 24-х военнопленных украинских моряков.

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Темы: моряки Росcия Украина ФСБ Керченский пролив


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