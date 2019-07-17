Суд Москвы продлил арест пленным морякам до осени

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам.

Об этом 17 июля сообщает российское издание ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в постановлении суда относительно каждого украинца.

По словам адвоката Николая Полозова, все четыре судебных заседания в отношении моряков проходили по ходатайству прокуроров в закрытом режиме.

Он также сообщил, что трем раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продолжили содержания под стражей до 26 октября.

Всех остальных военнопленных оставили под стражей до 24 октября.

"Ни одно ходатайство защиты в четырёх судебных заседаниях о приобщении копий приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому украинские военнопленные моряки должны быть незамедлительно освобождены, удовлетворено не было", - написал Полозов в Facebook.

Полозов добавил, что все судебные решения относительно продления сроков содержания под стражей военнопленным украинским морякам будут обжалованы.

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