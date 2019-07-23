Разумков считает, что местные выборы все-таки состоятся в 2020 году

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков полагает, что местные выборы в Украине пройдут все-таки в 2020 году.

Об этом лидер партии сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал Разумков добавив, что вероятнее всего выборы пройдут уже в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти.

Лидер партии считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

"Точно так же, как существует определенная коррупционная составляющая. Мы прекрасно знаем об этой "новой" технологии, когда деньги размещаются на депозитах, у нас всё хорошо в городах, в ОТГ, у нас нет никаких проблем, а деньги почему-то размещаются в качестве депозитов. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках, и этим должны заниматься правоохранительные органы", - отметил Разумков.

Напомним:

Офис президента рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов.