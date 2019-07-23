Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков считает, что местные выборы все-таки состоятся в 2020 году

Вторник, 23 июля 2019, 00:27

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков полагает, что местные выборы в Украине пройдут все-таки в 2020 году.

Об этом лидер партии сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал Разумков добавив, что вероятнее всего выборы пройдут уже в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти.

Лидер партии считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

Разумков также сказал, что "Мы прекрасно знаем об "новой" технологии, когда государственные деньги размещаются на депозитах.

"На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках", - заявил политик, указав на то, что этой проблемой должны заниматся правоохранители.

Напомним:

  • Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.
  • После объявления данных национального экзит-пола в 20 часов президент Владимир Зеленский сказал "насчет местных выборов не расслабляться".
  • Парламентский представитель Зеленского Руслан Стефанчук 16 июля о возможности досрочных местных выборов говорил: "Будет это следующей осенью или до этого - мы рассматриваем различные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему".
  • Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что ее политическая сила не поддерживает идею внеочередных выборов в местные советы в 2019 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков Дмитрийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: