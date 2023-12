Волкер едет в Украину

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер анонсировал визит в Украину на этой неделе.

Об этом 22 июля дипломат сообщил в Тwitter.

"Увидимся на этой неделе в Украине", – написал Волкер.

Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.