Волкер їде в Україну

Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер анонсував візит до України цього тижня.

Про це 22 липня дипломат повідомив у Тwitter.

"Побачимося цього тижня в Україні", – написав Волкер.

Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.