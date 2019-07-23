Волкер їде в Україну

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Вівторок, 23 липня 2019, 01:50

Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер анонсував візит до України цього тижня.

Про це 22 липня дипломат повідомив у Тwitter.

"Побачимося цього тижня в Україні", – написав Волкер.

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Теми: США


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