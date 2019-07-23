Волкер їде в Україну
Спеціальний представник США з питань українських перемовин Курт Волкер анонсував візит до України цього тижня.
Про це 22 липня дипломат повідомив у Тwitter.
"Побачимося цього тижня в Україні", – написав Волкер.
Congratulations to the people of Ukraine — a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 липня 2019 р.
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