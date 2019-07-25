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РФ на задержание танкера в Украине: "Последствия не заставят себя ждать"

Четверг, 25 июля 2019, 15:18
РФ на задержание танкера в Украине: Последствия не заставят себя ждать

Источник: МИД РФ в комментарии российскому изданию ТАСС

Россия выясняет обстоятельства задержания Украины российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, для "принятия адекватных мер".

Прямая речь: "Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

Детали: Украинское ведомство готовит ходатайство об аресте судна. На танкере проходят следственные действия. Всех членов судокоманды допросили. В то же время, в СБУ не сообщили сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.

Что было раньше: Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

История вопроса:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
  • 24 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Украина и Россия достигли договоренностей в деле освобождения моряков. В РФ заявление опровергли.
  • Тем временем, морякам суд РФ продлил арест до конца октября.

Знать больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Темы: РосcияУкраинаСБУ
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