Глава Окружного суда об опубликованных разговорах: Все ложь

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Суббота, 27 июля 2019, 15:48

Источник: страница Павла Вовка в Facebook.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отрицает подлинность опубликованных НАБУ записей разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Прямая речь: "Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время.

Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна".

Детали: Вовк заявляет, что публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти", а также давлением на суд и на него лично.

"Адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.

Что было ранее: 26 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

История вопроса:

  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

Украинская правда

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Темы: суд НАБУ


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