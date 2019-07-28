В ЕС осудили задержания и "непропорциональное применение силы" против участников акции в Москве

Задержания и непропорциональное применение силы против митингующих за свободные выборы серьезно подрывают основные права на свободу собраний и выражение мнения, закрепленных в Конституции Российской Федерации и должны быть защищены.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич в ответ на разгон и задержания участников акции, прошедшей 27 июля в Москве.

"Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе видные деятели оппозиции и журналисты, были задержаны в Москве. ... Задержания последовали за сериями арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, что тоже вызывает беспокойство... Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", - заявила Косьянчич.

"Мы ожидаем, что власти РФ будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов. Чтобы предстоящие выборы стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия и всеохватывающую политическую обстановку", - добавила официальный представитель ЕС.

Напомним,