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В ЕС осудили задержания и "непропорциональное применение силы" против участников акции в Москве

Воскресенье, 28 июля 2019, 10:41

Задержания и непропорциональное применение силы против митингующих за свободные выборы серьезно подрывают основные права на свободу собраний и выражение мнения, закрепленных в Конституции Российской Федерации и должны быть защищены.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич в ответ на разгон и задержания участников акции, прошедшей 27 июля в Москве.  

"Более тысячи мирных демонстрантов, в том числе видные деятели оппозиции и журналисты, были задержаны в Москве. ... Задержания последовали за сериями арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, что тоже вызывает беспокойство... Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", - заявила Косьянчич. 

"Мы ожидаем, что власти РФ будут уважать обязательства России в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства при проведении предстоящих местных выборов.  Чтобы предстоящие выборы стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия и всеохватывающую политическую обстановку", - добавила официальный представитель ЕС. 

Напомним, 

  • 27 июля в Москве прошла акция, анонсированная независимыми кандидатами в Мосгордуму, участники которой призывали допустить оппозиционных кандидатов на выборы.
  • Власти Москвы заявили о "провокации и угрозе безопасности" на митинге возле здания мэрии, к месту проведения митинга были стянуты силы Росгвардии и ОМОН. 
  • Участников акции задерживали после жесткой "зачистки" перед зданием мэрии. По данным ОВД-Инфо, в целом были задержаны почти 1400 человек
  • Также в субботу стало известно о задержании ряда независимых кандидатов - Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь, этому предшествовали обыски в их штабах и местах проживания. 

Темы: Росcияакциивиборы
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