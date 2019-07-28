У арестованного Навального "острая аллергическая реакция", его госпитализировали
Российского оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за "острой аллергической реакции".
Об этом 28 июля сообщила в Твиттере пресс-секретарь Навального и "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш.
По ее словам, в 9:30 утра Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция" из-за сильного отека лица и покраснения кожных покровов.
"Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда раньше не испытывал аллергической реакции", - заявила Ярмыш.
Она добавила, что сотрудники спецприемника, где содержат Навального, вызвали "скорую", которая доставила его в городскую клиническую больницу №64 в Москве.
"Он находится в палате под охраной сотрудников полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщила Ярмыш.
Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на неназванных представителей больницы, куда доставили Навального, он находится в терапевтическом отделении, его состояние "удовлетворительное".
Напомним,
- 24 июля Симоновский суд Москвы вынес решение арестовать оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток.
- На Навального составили админпротокол по обвинению в призывах прийти на митинг в Москве 27 июля с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- Перед этим Навальный отбывал 10 суток ареста за акцию в поддержку Ивана Голунова и вышел 11 июля.
- 27 июля стало известно о задержании ряда независимых кандидатов - Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь, этому предшествовали обыски в их штабах и местах проживания.
- Участников акции задерживали после жесткой "зачистки". По данным ОВД-Инфо, всего были задержаны почти 1400 человек.