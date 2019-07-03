В Верховном суде заявили, что не заставляли ЦИК регистрировать Клюева и Шария
Верховный суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в нардепы, а лишь поручил продолжить рассмотрение их документов.
Об этом на брифинге в среду заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, передает "Интерфакс-Украина".
"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат - я не комментирую", - сказал Смокович, добавив, что в ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства о необходимых условий для регистрации.
При этом глава суда отметил, что доказательств отсутствия Клюева и Шария на территории Украины на протяжении последних 5 лет было недостаточно.
"Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно (доказательств – ред.)", - пояснил он.
Смокович добавил, что поэтому суд принял решение о частичном удовлетворении иска, а не о полном.
"Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать", - пояснил он.
Отвечая на вопрос журналиста, могла ли ЦИК отказать в регистрации Клюеву и Шарию после решения Верховного суда, Смокович сказал:
"Продолжить рассмотрение этих вопросов, найдя доказательства… того, что эти лица не проживали, Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, могла отказать в регистрации".
По его словам, ключевыми для суда в подобных вопросах являются справки Государственной пограничной службы, Таможенной службы, отметки в паспортах.
В самом решении суда, опубликованном Едином реестре судебных решений, постановление выглядит так:
"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть представленные Либеральной партией Украины документы по регистрации кандидатом в народные депутаты Украины ОСОБА_1 (Клюев - ред) в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".
Такая же формулировка была и в аналогичном решении по Шарию.
Решение по блогеру опубликовано в Едином реестре судебных решений 2 июля, а по Клюеву - 1 июля.
Напомним:
- 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.
- В Центральной избирательной комиссии заявили, что зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего "регионала" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева по решению суда.
- Ранее ЦИК отказался регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.
- Они обратились с исками в суд и Шестой апелляционный административный суд 26 июня обязал ЦИК зарегистрировать Шария, однако Верховный суд 30 июня обязал Центризбирком лишь повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева и Шария.