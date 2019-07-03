В Верховном суде заявили, что не заставляли ЦИК регистрировать Клюева и Шария

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Среда, 3 июля 2019, 13:27

Верховный суд Украины не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом на брифинге в среду заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, суд обязал ЦИК лишь продолжить рассмотрение документов.

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат - я не комментирую". - сказал Смокович, добавив, что в ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства о необходимых условий для регистрации.

Напомним:

  • 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.
  • В Центральной избирательной комиссии заявили, что зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего "регионала" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева по решению суда.
  • Ранее ЦИК отказался регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.
  • Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

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Темы: Верховный суд ЦИК виборы Клюев


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