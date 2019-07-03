В Верховном суде заявили, что не заставляли ЦИК регистрировать Клюева и Шария

Верховный суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в нардепы, а лишь поручил продолжить рассмотрение их документов.

Об этом на брифинге в среду заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, передает "Интерфакс-Украина".

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат - я не комментирую", - сказал Смокович, добавив, что в ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства о необходимых условий для регистрации.

При этом глава суда отметил, что доказательств отсутствия Клюева и Шария на территории Украины на протяжении последних 5 лет было недостаточно.

"Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно (доказательств – ред.)", - пояснил он.

Смокович добавил, что поэтому суд принял решение о частичном удовлетворении иска, а не о полном.

"Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать", - пояснил он.

Отвечая на вопрос журналиста, могла ли ЦИК отказать в регистрации Клюеву и Шарию после решения Верховного суда, Смокович сказал:

"Продолжить рассмотрение этих вопросов, найдя доказательства… того, что эти лица не проживали, Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, могла отказать в регистрации".

По его словам, ключевыми для суда в подобных вопросах являются справки Государственной пограничной службы, Таможенной службы, отметки в паспортах.

В самом решении суда, опубликованном Едином реестре судебных решений, постановление выглядит так:

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть представленные Либеральной партией Украины документы по регистрации кандидатом в народные депутаты Украины ОСОБА_1 (Клюев - ред) в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

Такая же формулировка была и в аналогичном решении по Шарию.

Решение по блогеру опубликовано в Едином реестре судебных решений 2 июля, а по Клюеву - 1 июля.

Напомним: