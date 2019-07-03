В Верховном суде заявили, что не заставляли ЦИК регистрировать Клюева и Шария

Верховный суд Украины не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом на брифинге в среду заявил глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, суд обязал ЦИК лишь продолжить рассмотрение документов.

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат - я не комментирую". - сказал Смокович, добавив, что в ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства о необходимых условий для регистрации.

Напомним: