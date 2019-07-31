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Адвокат Сущенко допустил возможность обмена

Среда, 31 июля 2019, 01:41
Адвокат Сущенко допустил возможность обмена

Адвокат политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что появилась возможность на обмен украинского журналиста.

Об этом заявляет защитник пленника, сообщает Укринформ.

Посетив Сущенко, адвокат Марк Фейгин заявил, что накануне парламентских выборов происходили события, которые вселяют определенный оптимизм.

"Как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно - обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть", - сказал Фейгин.

Он также сообщил, что его подзащитный находится сам в камере. При этом планируется, что административная комиссия продолжит его пребывания в безопасном месте на три месяца.

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колониидержат в информационной изоляции.
  • Сам Сущенко недавно просил в письмах рассказывать ему новости из Украины.

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Темы: РосcияСущенко
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