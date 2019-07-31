Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяет причастность заместителя главы администрациии президента Виктора Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.

Об этом свидетельствует постановление Херсонского горсуда от 26 июля.

Согласно тексту документа, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Следователь по делу просил суд предоставить Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и вероятно председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова, который состоялся 1 марта 2014 года и в котором упоминали Портнова.

Отмечается, что уголовное производство №220151600000000275 от 20.10.2015 по подозрению советника президента РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст. 110 УК), пропаганде войны (ст.436) и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 437), совершенных группой лиц, расследует Главная военная прокуратура ГПУ.

Поэтому СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами, а также копии других материалов, которые могут подтвердить, или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений.

Но военная прокуратура ответила, что расследование относительно советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственных действиях и их результатах до завершения досудебного расследования являются тайной досудебного следствия.

В результате следователь СБУ обратился в суд.

Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры.

Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.

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