Портов фигурирует в деле о госизмене
Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяет причастность заместителя главы администрациии президента Виктора Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.
Об этом свидетельствует постановление Херсонского горсуда от 26 июля.
Согласно тексту документа, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".
Следователь по делу просил суд предоставить Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и вероятно председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова, который состоялся 1 марта 2014 года и в котором упоминали Портнова.
Отмечается, что уголовное производство №220151600000000275 от 20.10.2015 по подозрению советника президента РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст. 110 УК), пропаганде войны (ст.436) и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 437), совершенных группой лиц, расследует Главная военная прокуратура ГПУ.
Поэтому СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами, а также копии других материалов, которые могут подтвердить, или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений.
Но военная прокуратура ответила, что расследование относительно советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственных действиях и их результатах до завершения досудебного расследования являются тайной досудебного следствия.
В результате следователь СБУ обратился в суд.
Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры.
Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.
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Напомним:
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- В марте 2018 года стал известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена". В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая обвинила его в госизмене.
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича АндрейПортнов заявил о возвращении в Украину.
- После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
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