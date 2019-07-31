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Портова упоминают в деле о госизмене

Среда, 31 июля 2019, 15:57

Главное управление СБУ в Крыму проводит расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяет причастность заместителя главы администрациии президента Виктора Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.

Об этом свидетельствует постановление Херсонского горсуда от 26 июля.

Согласно тексту документа, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Следователь по делу просил суд предоставить Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и вероятно председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова, который состоялся 1 марта 2014 года и в котором упоминали Портнова.

Отмечается, что уголовное производство №220151600000000275 от 20.10.2015 по подозрению советника президента РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст. 110 УК), пропаганде войны (ст.436) и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 437), совершенных группой лиц, расследует Главная военная прокуратура ГПУ.

Поэтому СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами, а также копии других материалов, которые могут подтвердить, или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений.

Но военная прокуратура ответила, что расследование относительно советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственных действиях и их результатах до завершения досудебного расследования являются тайной досудебного следствия.

В результате следователь СБУ обратился в суд.

Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры.

Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.

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Напомним:

  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
  • Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
  • В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
  • В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
  • В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
  • Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
  • В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
  • После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

Украинская правда

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Темы: ПортновгосизменаСБУ
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