Портнов фігурує у справі про держзраду
Головне управління СБУ у Криму проводить розслідування справи про державну зраду, в рамках якої перевіряє причетність заступника глави адміністраціїї президента Віктора Януковича Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.
Про це свідчить ухвала Херсонського міськсуду від 26 липня.
Згідно з текстом документа, СБУ звернула увагу на публікацію у ЗМІ під назвою "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".
Слідчий у справі просив суд надати Головному управлінню СБУ у Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозапису телефонної розмови радника президента Росії Путіна Сергія Глазьєва і ймовірно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова, яка відбулася 1 березня 2014 року і в якій згадували Портнова.
Відзначається, що кримінальне провадження №220151600000000275 від 20.10.2015 за підозрою радника президента РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 ККУ), пропаганді війни (ст.436) та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ст. 437), вчинених групою осіб, розслідує Головна військова прокуратура ГПУ.
Тому СБУ просила Військову прокуратуру надати копії аудіозаписів перемовин Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, що можуть підтвердити, чи спростувати причетність Портнова до вчинення кримінальних правопорушень.
Але військова прокуратура відповіла, що розслідування щодо радника Путіна зупинено у зв`язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а дані про проведені слідчі дії та їх результати до завершення досудового розслідування є таємницею досудового слідства.
У результаті слідчий СБУ звернувся до суду.
Суд клопотання задовольнив і надав тимчасовий доступ до матеріалів провадження Головної військової прокуратури.
Ухвала діє до 26 серпня і оскарженню не підлягає.
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Нагадаємо:
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
- Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
- У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
- У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
- У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- У березні 2018 року стало відомо, що стосовно Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
- У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка звинуватила його у державній зраді.
- 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
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