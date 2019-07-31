Головне управління СБУ у Криму проводить розслідування справи про державну зраду, в рамках якої перевіряє причетність заступника глави адміністраціїї президента Віктора Януковича Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.

Про це свідчить ухвала Херсонського міськсуду від 26 липня.

Згідно з текстом документа, СБУ звернула увагу на публікацію у ЗМІ під назвою "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Слідчий у справі просив суд надати Головному управлінню СБУ у Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозапису телефонної розмови радника президента Росії Путіна Сергія Глазьєва і ймовірно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова, яка відбулася 1 березня 2014 року і в якій згадували Портнова.

Відзначається, що кримінальне провадження №220151600000000275 від 20.10.2015 за підозрою радника президента РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 ККУ), пропаганді війни (ст.436) та плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ст. 437), вчинених групою осіб, розслідує Головна військова прокуратура ГПУ.

Тому СБУ просила Військову прокуратуру надати копії аудіозаписів перемовин Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, що можуть підтвердити, чи спростувати причетність Портнова до вчинення кримінальних правопорушень.

Але військова прокуратура відповіла, що розслідування щодо радника Путіна зупинено у зв`язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а дані про проведені слідчі дії та їх результати до завершення досудового розслідування є таємницею досудового слідства.

У результаті слідчий СБУ звернувся до суду.

Суд клопотання задовольнив і надав тимчасовий доступ до матеріалів провадження Головної військової прокуратури.

Ухвала діє до 26 серпня і оскарженню не підлягає.

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