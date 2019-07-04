"Слуга народа" теряет позиции, "Голос" и "Батькивщина" сравнялись - свежий рейтинг
Сейчас пять политических партий преодолевают 5% проходной барьер и имеют шанс попасть в Верховную Раду 9 созыва.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 29 июня - 3 июля.
Отмечается, что лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
Также сейчас преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,4%), партия "Европейская Солидарность" (8,3%), партия "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%).
Кроме того, партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,1%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, партии "Гражданская позиция" и Радикальная партия - по 2,4%, партию ВО "Свобода" - 2,3%.
Сообщается, что рейтинг других политических сил - менее 2%.
Опрос был проведен среди населения Украины от 18 лет и старше, методом личного интервью. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
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Напомним:
- Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля.
- Согласно опросу социологической группы "Рейтинг" от 20-24 июня, партию "Слуга народа" поддерживали 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
- Также проходной барьер преодолевали "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0% ).
- Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что в президентской партии "Слуга народа" фиксируется падение рейтинга, однако оно не критично.
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