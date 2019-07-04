В правительственном квартале Киева очертили для властей "красную линию"

В правительственном квартале Киева 4 июля устроили акцию "Красные линии", чтобы предостеречь власти от действий, которые "вызовут сопротивление общества".

Об акции написало общественное движение "Видсич" в Facebook.

По данным полиции, как сообщает "Громадське радио", в акции принимают участие около трехсот человек.

"4 июля в 19:00 мы собираемся на Банковой 11, чтобы выставить для новой власти "красные линии", пересекая которые она столкнется с протестами и сопротивлением всего гражданского общества Украины", - заявили организаторы акции.

Участники акции также предупредили, что к упомянутым выше последствиям приведет, в частности, отказ властей от санкций в отношении России или согласие на ослабление таких санкций; признание прав России на оккупированные ею украинские территории; предоставление автономии или особого статуса оккупированным территориям; отмена языкового закона или внесение в него поправок; отмена результатов декоммунизации.