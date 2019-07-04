В урядовому кварталі Києва намалювали "червону лінію" для влади

В урядовому кварталі Києва 4 липня влаштували акцію "Червоні лінії", аби застерегти владу від дій, що "призведуть до спротиву суспільства".

Про акцію написав у Facebook громадянський рух "Відсіч".

За даними поліції, як повідомляє "Громадське радіо", в акції беруть участь близько трьохсот людей.

"4 липня о 19:00 ми збираємось на Банковій 11, щоб виставити для нової влади "червоні лінії", перетнувши які вона зіткнеться з протестами та спротивом усього громадянського суспільства України", – заявили організатори акції.

Учасники акції застерегли представників чинної влади, зокрема, проти відмови від санкцій стосовно Росії чи згоди на послаблення таких санкцій; визнання прав Росії на окуповані нею українські території; надання автономії чи особливого статусу окупованим територіям; скасування мовного закону чи внесення до нього поправок; скасування результатів декомунізації.