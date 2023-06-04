В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики

В разных городах России в воскресенье прошли немногочисленные акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального, которому в этот день исполнилось 47 лет, задержаны более 100 человек.

Источник: "Новая газета. Европа", ОВД-Инфо

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Детали: По данным ОВД-Инфо, по всей России на акциях в поддержку Навального задержаны более 100 человек, 55 из них — в Москве.

По информации правозащитников, протестующих задерживали за сине-желтые шарики, кофту с надписью ШИЗО, листовки с "обращением к диванам", а также плакат "Свободу и кенгуру, Путин — паук".

Полицейские проводили облавы На Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, изымали паспорта и телефоны, а также не пускали адвокатов в отделения. Среди задержанных оказалось пятеро несовершеннолетних и двое журналистов.

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Один из первых задержанных в Москве — человек с плакатом "Свободу и кенгуру, Путин — паук", стоявший на Красной площади. Недавно Навальный рассказывал, что сотрудники колонии не разрешили ему завести в камере кенгуру. Ивана Путятина доставили в отделение полиции "Китай-город", на него составили протокол о нарушении правил проведения пикета.

По данным телеграм-канала "Осторожно, Москва", в автозак увели мужчину, который раскидал листовки на Пушкинской площади. Задержали также мужчину, вышедшего к московскому театру мюзикла с плакатом "Свободу Навальному".

К 17:10 на Пушкинской площади в Москве задержали уже около 20 человек, подсчитали "Осторожно медиа". Среди них внештатная журналистка RusNews Юлия Петрова, которая снимала репортаж, а также фигурант "Московского дела" Сергей Суровцев. Он стоял в куртке с надписью "ШИЗО".

Кроме того, задержания происходили на Лубянке, Красной площади, Манежной площади, Никольской улице.

В Петербурге у Гостиного двора задержали пять человек, пишет SOTA. Среди них женщина с несовершеннолетней дочерью. Как сообщает Rusnews, у двора задержали двух людей, которые гуляли с синими и желтыми воздушными шариками. Вместе с ними задержали еще одного петербуржца.

На Дворцовой площади задержаны по меньшей мере два человека, передает "Бумага" и "Север.Реалии". На Марсовом поле задержали пикетчика Алексея Кучеренко, пишет ОВД-Инфо. Его везут в отдел полиции. Также задержан корреспондент "Фонтанки", сообщает Avtozak LIVE. После проверки он был отпущен.