На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек

В акции протеста против польских властей в Варшаве, которая состоялась в воскресенье, приняли участие несколько сотен тысяч человек, что сделало ее одной из самых массовых оппозиционных демонстраций за последнее время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По оценкам польских СМИ, в 15:00 (16:00 по Киеву), когда протест достиг наибольшей кульминации, на Замковой площади собрались не менее 300 тысяч человек. Мэрия Варшавы, которую возглавляет оппозиционный политик Рафал Тшасковский, приводит еще большее число – до полумиллиона участников.

Польские правоохранители пока не комментировали численность воскресного протеста.

Акция, начавшаяся на Площади на Роздрожу в полдень в воскресенье, завершилась речью лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска, который задекларировал стремление к "свободной, законопослушной, безопасной, честной, чистой и зеленой Польше" и противодействие партии власти "Право и справедливость".

Как сообщалось, мероприятие приурочено к годовщине первых частично свободных выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению коммунизма и политическим изменениям. По словам организаторов, оно было протестом "против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы".

Демонстрации также состоялись в других крупных городах, в частности в Кракове и Щецине.

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Воскресный митинг является одной из самых показательных попыток оппозиции Польши сплотить своих сторонников на фоне грядущих выборов в парламент, которые состоятся осенью.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что "Право и справедливость" популярнее любой другой партии, но не сможет набрать достаточное количество голосов для единоличного правления.