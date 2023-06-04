Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек

"Европейская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 18:08
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
митинг в Варшаве 4 июня, фото: РАР

В акции протеста против польских властей в Варшаве, которая состоялась в воскресенье, приняли участие несколько сотен тысяч человек, что сделало ее одной из самых массовых оппозиционных демонстраций за последнее время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По оценкам польских СМИ, в 15:00 (16:00 по Киеву), когда протест достиг наибольшей кульминации, на Замковой площади собрались не менее 300 тысяч человек. Мэрия Варшавы, которую возглавляет оппозиционный политик Рафал Тшасковский, приводит еще большее число – до полумиллиона участников.

Польские правоохранители пока не комментировали численность воскресного протеста.

Акция, начавшаяся на Площади на Роздрожу в полдень в воскресенье, завершилась речью лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска, который задекларировал стремление к "свободной, законопослушной, безопасной, честной, чистой и зеленой Польше" и противодействие партии власти "Право и справедливость".

Как сообщалось, мероприятие приурочено к годовщине первых частично свободных выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению коммунизма и политическим изменениям. По словам организаторов, оно было протестом "против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы".

Демонстрации также состоялись в других крупных городах, в частности в Кракове и Щецине.

ВИДЕО ДНЯ

Воскресный митинг является одной из самых показательных попыток оппозиции Польши сплотить своих сторонников на фоне грядущих выборов в парламент, которые состоятся осенью.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что "Право и справедливость" популярнее любой другой партии, но не сможет набрать достаточное количество голосов для единоличного правления.

Темы: Польшаакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Польша
Премьер Польши: Перед нами - историческая возможность установить столетие мира в Европе
В Польше начали заменять дорожные знаки с неправильным написанием Калининграда
Польша поможет с обучением украинских летчиков на F-16
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: