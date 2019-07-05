Госкино просит Зеленского отказаться от "Сватов": Это ваша "липецкая фабрика"

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призывает президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала "Сваты" на телеканале "1+1".

В видеообращении глава Госкино отмечает, что в эфир "1+1" вернулись "Сваты".

"Вернулись в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины", – уточнил он.

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в "черный список" в Украине – и разрешение на прокат фильма отменили.

Суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов составляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ильенко сообщил: "Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала "1+1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии".

"Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал – и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством", – сказал он.

"Я глубоко убежден, что вопрос "Сватов" выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической", – заявил Ильенко.

Он обратился к Зеленскому: "Господин Владимир, Вы уже не являетесь продюсером сериала "Сваты", не являетесь его производителем – сегодня Вы президент Украины".

"Я считаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", – заявил Ильенко.

"Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение – и присутствие этого сериала в прокате "Плюсов" будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет", – сказал он.

Ильенко добавил: "Я от Вашего окружения знаю, что Вы очень эмоционально и болезненно восприняли запрет "Сватов" в 2017 году – и это стало толчком к тому, что Вы начали бороться за должность президента".

"Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал "Сваты" – это ваша "Липецкая фабрика". И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты "Рошен" с восторгом и наслаждением ела вся Украина", – заявил глава Госкино.

Напомним: