ЦИК: Новая жеребьевка сорвет печать бюллетеней
Центральная избирательная комиссия говорит, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней.
Об этом говорится в заявлении ЦИК.
"ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечение их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – отмечают в ведомстве.
Центризбирком отмечает, что провел жеребьевку 26 июня, в последний день отведенного на это срока, с участием всех политических партий, которые в то время были зарегистрированы на выборы.
С учетом жеребьевки ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
"Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует", – отмечает Центризбирком.
После этого, 30 июня, во исполнение судебного решения, комиссия включила в бюллетень партию "Рух Новых сил Михаила Саакашвили".
ЦИК говорит, что это обеспечивает реализацию этой партией и ее кандидатами "прав и возможностей участия в избирательном процессе".
Прав других полисил и кандидатов, по мнению Центризбиркома, это решение не нарушает.
"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление", – говорит ЦИК.
ЦИК напомнил, что не согласен с решением суда, который обязал провести пережеребкуваня.
Напомним:
- Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
- 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
- 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
- 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонилапелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
- 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.
- Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение суда о пережеребьевке может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.