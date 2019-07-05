Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК: Новая жеребьевка сорвет печать бюллетеней

Пятница, 5 июля 2019, 12:40

Центральная избирательная комиссия говорит, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней.

Об этом говорится в заявлении ЦИК.

"ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечение их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – отмечают в ведомстве.

Центризбирком отмечает, что провел жеребьевку 26 июня, в последний день отведенного на это срока, с участием всех политических партий, которые в то время были зарегистрированы на выборы.

С учетом жеребьевки ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

"Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует", – отмечает Центризбирком.

После этого, 30 июня, во исполнение судебного решения, комиссия включила в бюллетень партию "Рух Новых сил Михаила Саакашвили".

ЦИК говорит, что это обеспечивает реализацию этой партией и ее кандидатами "прав и возможностей участия в избирательном процессе".

Прав других полисил и кандидатов, по мнению Центризбиркома, это решение не нарушает.

"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление", – говорит ЦИК.

ЦИК напомнил, что не согласен с решением суда, который обязал провести пережеребкуваня.

Напомним:

  • Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
  • 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
  • 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
  • 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонилапелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
  • 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.
  • Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение суда о пережеребьевке может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: