ЦИК: Новая жеребьевка сорвет печать бюллетеней

Центральная избирательная комиссия говорит, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней.

Об этом говорится в заявлении ЦИК.

"ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечение их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", – отмечают в ведомстве.

Центризбирком отмечает, что провел жеребьевку 26 июня, в последний день отведенного на это срока, с участием всех политических партий, которые в то время были зарегистрированы на выборы.

С учетом жеребьевки ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

"Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано и действует", – отмечает Центризбирком.

После этого, 30 июня, во исполнение судебного решения, комиссия включила в бюллетень партию "Рух Новых сил Михаила Саакашвили".

ЦИК говорит, что это обеспечивает реализацию этой партией и ее кандидатами "прав и возможностей участия в избирательном процессе".

Прав других полисил и кандидатов, по мнению Центризбиркома, это решение не нарушает.

"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление", – говорит ЦИК.

ЦИК напомнил, что не согласен с решением суда, который обязал провести пережеребкуваня.

Напомним: