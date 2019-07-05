Зеленський оновив керівництво СБУ

48239 переглядів
П'ятниця, 5 липня 2019, 10:29

Президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави від 4 липня.

Так, указом №477/2019 він звільнив Олександра Карпенка з посади начальника ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, а указом №478/2019 призначив його заступником голови Служби безпеки. 

Ще одним заступником очільника СБУ він призначив Анатолія Дублика.

Начальником головного слідчого управління Служби безпеки указом №480/2019 Зеленський призначив Богдана Тиводара.

Всі призначені раніше працювали у СБУ. 

Нагадаємо:

  • 1 липня президент Володимир Зеленський також призначив заступником голови СБУ Дмитра Нескоромного та очільників СБУ у Львівській і Закарпатській областях.
  • Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
  • 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
  • До того Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
  • Згодом Зеленський звільнив Віталія Малікова з військової служби в запас.
  • 10 червня президент підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський укази кадри СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Богдан похизувався селфі з Зеленськими на Ніагарі 5 липня 2019, 10:19
Держкіно просить Зеленського відмовитися від "Сватів": Це ваша "липецька фабрика" 5 липня 2019, 10:08
Близький до Богдана екс-чиновник віддав собі ж під забудову Рибальський острів – ЗМІ 4 липня 2019, 13:52
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо