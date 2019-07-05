Зеленський оновив керівництво СБУ
П'ятниця, 5 липня 2019, 10:29
Президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави від 4 липня.
Так, указом №477/2019 він звільнив Олександра Карпенка з посади начальника ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, а указом №478/2019 призначив його заступником голови Служби безпеки.
Ще одним заступником очільника СБУ він призначив Анатолія Дублика.
Начальником головного слідчого управління Служби безпеки указом №480/2019 Зеленський призначив Богдана Тиводара.
Всі призначені раніше працювали у СБУ.
Нагадаємо:
- 1 липня президент Володимир Зеленський також призначив заступником голови СБУ Дмитра Нескоромного та очільників СБУ у Львівській і Закарпатській областях.
- Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
- 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
- 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
- До того Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
- Згодом Зеленський звільнив Віталія Малікова з військової служби в запас.
- 10 червня президент підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.
Українська правда