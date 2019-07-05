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Зеленський оновив керівництво СБУ

П'ятниця, 5 липня 2019, 10:29
Зеленський оновив керівництво СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави від 4 липня.

Так, указом №477/2019 він звільнив Олександра Карпенка з посади начальника ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, а указом №478/2019 призначив його заступником голови Служби безпеки. 

Ще одним заступником очільника СБУ він призначив Анатолія Дублика.

Начальником головного слідчого управління Служби безпеки указом №480/2019 Зеленський призначив Богдана Тиводара.

Всі призначені раніше працювали у СБУ. 

Нагадаємо:

  • 1 липня президент Володимир Зеленський також призначив заступником голови СБУ Дмитра Нескоромного та очільників СБУ у Львівській і Закарпатській областях.
  • Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
  • 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
  • До того Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
  • Згодом Зеленський звільнив Віталія Малікова з військової служби в запас.
  • 10 червня президент підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказикадриСБУ
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