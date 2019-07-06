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Антикоррупционный суд получил помещение для работы

Суббота, 6 июля 2019, 01:26

Фонд государственного имущества Украины передал  антикоррупционному суду помещение по адресу просп. Победы, 41, в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г.. Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу ул. Победы, 41, в Киеве. Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления Судом правосудия", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что предварительно было принято решение о временном размещении Суда в помещениях по адресам ул. Крещатик, 42, А, и пер.Хрестовий, 4, А, площади которых крайне недостаточно для работы Суда.

Напомним:

  • Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.
  • В июне 2018 года Верховная Рада приняла решения о создании Антикоррупционного суда.
  • 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.
  • Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.
  • 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.

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Темы: Антикоррупционный суд
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