Антикоррупционный суд получил помещение для работы

Фонд государственного имущества Украины передал антикоррупционному суду помещение по адресу просп. Победы, 41, в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по г.. Киеву был подписан договор, на основании которого Суд будет обеспечен помещением по адресу ул. Победы, 41, в Киеве. Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления Судом правосудия", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что предварительно было принято решение о временном размещении Суда в помещениях по адресам ул. Крещатик, 42, А, и пер.Хрестовий, 4, А, площади которых крайне недостаточно для работы Суда.

Напомним: