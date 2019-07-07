Самолет упал на Полтавщине, один человек погиб
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Воскресенье, 7 июля 2019, 18:32
В Оржицком районе Полтавской области в результате падения самолета погиб один человек, еще один получил травмы.
Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Сообщается, что самолет упал на поле пшеницы. Горение в результате ЧП отсутствует.
"По оперативным данным, сообщение о падении легкомоторного самолета в с.Плехив поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области в 15:32", - отметили в ведомстве.
Украинская правда
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