Наказать за телемост с РФ можно только после эфира – Нацсовет

Источник: Интерфакс-Украина

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами, которые будут транслировать телемост российских пропагандистов, только по факту таких нарушений.

Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк: "Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала".

Провайдерам грозит штраф в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинским телеканалам - санкции за нарушение отраслевого законодательства.



Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк: "Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил".

Запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

Первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк: "Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков".

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