Луценко: Всех, от владельца NewsOne до ведущего, вызвали на допрос
Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.
По его словам, все "причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос".
"Готовится представление в суд об аресте активов", - добавил генпрокурор.
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