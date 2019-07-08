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Луценко: Всех, от владельца NewsOne до ведущего, вызвали на допрос

Понедельник, 8 июля 2019, 14:31
Луценко: Всех, от владельца NewsOne до ведущего, вызвали на допрос

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.

По его словам, все "причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос".

"Готовится представление в суд об аресте активов", - добавил генпрокурор.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила в соцсети, что речь идет о допросе официального владельца NewsOne нардепа Тараса Козака и о анонсированном с украинской стороны ведущем Василии Головановом.

"Следственным ГСУ СБУ процессуальным руководителем поручено относительно допроса владельца телеканала "NewsOne" Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - написала Сарган.

Луценко уточнил, что повестки чиновникам канала выписаны на 10 июля. Речь идет не только о Козаке и Голованове, но и о другом руководстве NewsOne.

По его словам, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.

В частности, ГПУ и СБУ добыло информацию о том, что одно и та же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний – бенефициарных  владельцев "NewsOne" и "Промсвязьбанка".

Луценко считает это достаточным доказательством для созыва заседания СНБО и введение санкций против канала, в частности, аннулирования лицензий, запрет на вещание на территории Украины.

По факту "телемарафона" генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК (законченное покушение на государственную измену).

Досудебным расследованием займется главное следственное управление СБУ.

Козака считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В холдинг Козака входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Как сообщалось, телеведущим так называемого телемарафона с украинской стороны должен был быть генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ - Андрей Малахов.

Информацию о проведении телемоста озвучил ведущий программы "Вести недели" на российском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев.

Напомним:

  • 7 июля Киселев в эфире "Россия 24" анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля активисты собрались под зданием телеканала "NewsOne", чтобы протестовать против запланированного телемоста с "Россия 24".  
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.
  • 8 июля NewsOne заявил, что отменяет телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.

Украинская правда
Темы: ЛуценкодопросРосcиятелевидение
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