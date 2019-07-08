Луценко: Всех, от владельца NewsOne до ведущего, вызвали на допрос

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.

По его словам, все "причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос".

"Готовится представление в суд об аресте активов", - добавил генпрокурор.