Луценко: Всех, от владельца NewsOne до ведущего, вызвали на допрос

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал он.

По его словам, все "причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос".

"Готовится представление в суд об аресте активов", - добавил генпрокурор.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила в соцсети, что речь идет о допросе официального владельца NewsOne нардепа Тараса Козака и о анонсированном с украинской стороны ведущем Василии Головановом.

"Следственным ГСУ СБУ процессуальным руководителем поручено относительно допроса владельца телеканала "NewsOne" Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - написала Сарган.

Луценко уточнил, что повестки чиновникам канала выписаны на 10 июля. Речь идет не только о Козаке и Голованове, но и о другом руководстве NewsOne.

По его словам, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.

В частности, ГПУ и СБУ добыло информацию о том, что одно и та же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний – бенефициарных владельцев "NewsOne" и "Промсвязьбанка".

Луценко считает это достаточным доказательством для созыва заседания СНБО и введение санкций против канала, в частности, аннулирования лицензий, запрет на вещание на территории Украины.

По факту "телемарафона" генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК (законченное покушение на государственную измену).

Досудебным расследованием займется главное следственное управление СБУ.

Козака считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В холдинг Козака входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Как сообщалось, телеведущим так называемого телемарафона с украинской стороны должен был быть генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ - Андрей Малахов.

Информацию о проведении телемоста озвучил ведущий программы "Вести недели" на российском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев.

Напомним: