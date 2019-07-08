Скандал вокруг "телемоста": NewsOne выдвинул обвинения Луценко

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Понедельник, 8 июля 2019, 22:17

Владелец телеканала NewsOne, нардеп Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи.

Соответствующее заявление Козака размещено на сайте телеканала.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - говорит депутат.

По его словам, также безосновательно заявление главы ГПУ об участии телеканала в террористической деятельности.

"Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - говорит Козак.

Он заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как "дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

Владелец канала опубликовал выписку из государственного реестра, в которой "подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Напомним:

  • Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить так называемый телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".
  • Речь идет о допросе официального владельца NewsOne нардепа Тараса Козака и о анонсированном с украинской стороны ведущем Василии Головановом.
  • По словам Луценко, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.

Украинская правда

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Темы: телевидение СМИ пропаганда Луценко


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