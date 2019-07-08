Скандал вокруг "телемоста": NewsOne выдвинул обвинения Луценко
Владелец телеканала NewsOne, нардеп Тарас Козак обвинил генерального прокурора Юрия Луценко во лжи.
Соответствующее заявление Козака размещено на сайте телеканала.
"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - говорит депутат.
По его словам, также безосновательно заявление главы ГПУ об участии телеканала в террористической деятельности.
"Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NEWSONE и закрытия телеканала по политическим мотивам", - говорит Козак.
Он заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как "дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".
Владелец канала опубликовал выписку из государственного реестра, в которой "подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".
Напомним:
- Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить так называемый телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".
- Речь идет о допросе официального владельца NewsOne нардепа Тараса Козака и о анонсированном с украинской стороны ведущем Василии Головановом.
- По словам Луценко, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.
- 7 июля Киселев в эфире "Россия 24" анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- 8 июля активисты собрались под зданием телеканала "NewsOne", чтобы протестовать против запланированного телемоста с "Россия 24".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.
- 8 июля NewsOne заявил, что отменяет телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.