Снятый с выборов Кузьмин подал иск на Парубия
В Окружной административный суд Киева поступил иск Рената Кузьмина к главе Верховной Рады и кандидату в народные депутаты Андрею Парубию.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Среди требований иска – признать противоправным обращение Андрея Парубия к Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре, Государственной пограничной службе с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних 5 лет на территории Украины и пересечении им границы.
"Истец оспаривает действия Андрея Парубия, которые имели место во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады 3 июля 2019 года, так как считает, что Андрей Парубий как кандидат в народные депутаты превысил предоставленные ему законом полномочия главы ВРУ и народного депутата Украины", – говорится в сообщении.
Решают, открывать ли производство по делу.
Напомним:
- 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы.
- Уже 5 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты Рената Кузьмина, как до того отменила регистрацию одиозных Андрея Клюева и Анатолия Шария, против которых протестовали люди.
- Основания для этого, в частности, дали правоохранители: Служба безопасности Украины по запросу Парубия проверила, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК.