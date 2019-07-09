Снятый с выборов Кузьмин подал иск на Парубия

В Окружной административный суд Киева поступил иск Рената Кузьмина к главе Верховной Рады и кандидату в народные депутаты Андрею Парубию.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди требований иска – признать противоправным обращение Андрея Парубия к Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре, Государственной пограничной службе с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних 5 лет на территории Украины и пересечении им границы.

"Истец оспаривает действия Андрея Парубия, которые имели место во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады 3 июля 2019 года, так как считает, что Андрей Парубий как кандидат в народные депутаты превысил предоставленные ему законом полномочия главы ВРУ и народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

Решают, открывать ли производство по делу.

Напомним: