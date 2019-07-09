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ЕС накажет Бельгию за медленный интернет

Вторник, 9 июля 2019, 11:01

Европейский суд приказал Бельгии выплачивать штраф в размере 5000 евро в день до тех пор, пока полностью не будет выполнена европейская директива о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом решении суд сообщил 8 июля.

В 2014 году Европейский парламент и Совет ЕС приняли директиву, которая направлена ​​на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи. Директива устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры. Государства-члены должны были внедрить директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года.

За неспособность Брюсселя сделать это Европейская комиссия подала в суд на Бельгию два года назад.

Еврокомиссия сначала хотела взимать из Бельгии суточный штраф в размере 54 639 евро, но впоследствии сократила свое требование.

Своим решением суд постановил, что Бельгия не выполнила обязательства по директиве.

"Суд, оценив серьезность и продолжительность нарушения, обязывает Бельгию выплатить комиссии, начиная с даты вынесения решения и пока это государство-член не прекратит нарушения, ежедневный штраф в размере 5000 евро", - говорится в решении.

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Темы: БельгияЕСинтернет
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