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ЄС покарає Бельгію за повільний інтернет

Вівторок, 9 липня 2019, 11:01

Європейський суд наказав Бельгії виплачувати штраф в розмірі 5 тисяч євро на день до тих пір, поки повністю не буде виконана європейська директива про розгортання швидкого інтернету в Брюссельському столичному регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це рішення суд повідомив 8 липня.

У 2014 році Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили директиву, яка спрямована на сприяння і стимулювання розгортання високошвидкісних мереж електронного зв'язку. Директива встановлює мінімальні вимоги, що стосуються будівельних робіт і фізичної інфраструктури. Держави-члени повинні були впровадити директиву у своє національне законодавство не пізніше 1 січня 2016 року.

За неспроможність Брюсселя зробити це Європейська комісія подала в суд на Бельгію два роки тому.

Єврокомісія спершу хотіла стягувати з Бельгії добовий штраф в розмірі 54 639 євро, але згодом скоротила свою вимогу.

Своїм рішенням Суд постановив, що Бельгія не виконала зобов'язань за директивою.

"Суд, оцінивши серйозність і тривалість порушення, зобов'язує Бельгію виплатити комісії, починаючи з дати винесення рішення і доки ця держава-член не припинить порушення, щоденний штраф у розмірі 5 тисяч євро", - йдеться у рішенні.

Теми: БельгіяЄСінтернет
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