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Гендиректор 1+1 Ткаченко не планировал, но может баллотироваться в мэры Киева

Четверг, 1 августа 2019, 06:13
Гендиректор 1+1 Ткаченко не планировал, но может баллотироваться в мэры Киева

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева

Об этом пишет НВ.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", — сказал он.

По словам Ткаченко, вопрос не в том, хочет он баллотироваться или не хочет, а в том, что "в Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей".

"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — добавил он.

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Напомним:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • По данным СМИ, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • Кличко заявлял, что Богдан пыталась подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.

Темы: КиевВиталий КличкоСлуга народа
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