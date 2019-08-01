Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева

Об этом пишет НВ.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", — сказал он.

По словам Ткаченко, вопрос не в том, хочет он баллотироваться или не хочет, а в том, что "в Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей".

"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — добавил он.

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Напомним: