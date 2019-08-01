Кандидат в нардепы от Слуги народа и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева.

Об этом пишет НВ.

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", — сказал он.

Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевсовета.

"Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", — заявил Ткаченко.

"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — добавил он.

Читайте также: Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Напомним: