Гендиректор 1+1 Ткаченко не планировал, но может баллотироваться в мэры Киева
Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева
Об этом пишет НВ.
"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", — сказал он.
По словам Ткаченко, вопрос не в том, хочет он баллотироваться или не хочет, а в том, что "в Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей".
"В Киеве — тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей — Вадим Столар, Максим Мыкытась", — добавил он.
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Напомним:
- Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
- По данным СМИ, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
- Кличко заявлял, что Богдан пыталась подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.