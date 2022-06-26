Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ
Впервые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину российский президент Владимир Путин планирует совершить официальные визиты в Таджикистан и Туркменистан.
Источник: ведущий шоу "Москва.Кремль.Путин" на российском государственном телеканале "Россия 1" Павел Зарубин
Прямая речь Зарубина: "На этой неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали – ред.) Рахмоном. Беседа и рабочий обед. Отношения особого уровня.
После этого президент России прилетит в Ашхабад. Две недели назад с визитом в Россию уже приезжал президент Туркменистана (Сердар Бердымухамедов – УП). Теперь Путин прилетит в столицу Туркменистана, чтобы принять участие в "Каспийском саммите".
Детали: После возвращения Путина в Москву, у него запланирована встреча с президентом Индонезии Джоко Видодо. Индонезия в конце 2022 года принимает у себя саммит стран-членов G20 ("Большой двадцатки"), среди которых числится Россия.
Западные партнеры Украины просили правительство Индонезии отменить приглашение для Путина, иначе не приедут лидеры других стран.
Предыстория:
- С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля российская пропаганда утверждала, что Путин не покидал пределы России. Ряд иностранных лидеров приезжал с визитами в него, например канцлер Австрии Карл Нехаммер и туркменский президент Бердымухамедов.
- 30 июня и 1 июля Путин планирует прибыть в Минск на переговоры с Лукашенко – это будет восьмая по счету их встреча с начала 2022 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский также был приглашен на саммит G20 в Индонезии.
- Американский президент Джо Байден предупредил Видодо, что Путину на саммите в Индонезии не рады, но индонезийский лидер заявил, что Россия уже приняла его приглашение.