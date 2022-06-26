Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

Впервые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину российский президент Владимир Путин планирует совершить официальные визиты в Таджикистан и Туркменистан.

Источник: ведущий шоу "Москва.Кремль.Путин" на российском государственном телеканале "Россия 1" Павел Зарубин

Прямая речь Зарубина: "На этой неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали – ред.) Рахмоном. Беседа и рабочий обед. Отношения особого уровня.

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После этого президент России прилетит в Ашхабад. Две недели назад с визитом в Россию уже приезжал президент Туркменистана (Сердар Бердымухамедов – УП). Теперь Путин прилетит в столицу Туркменистана, чтобы принять участие в "Каспийском саммите".

Детали: После возвращения Путина в Москву, у него запланирована встреча с президентом Индонезии Джоко Видодо. Индонезия в конце 2022 года принимает у себя саммит стран-членов G20 ("Большой двадцатки"), среди которых числится Россия.

Западные партнеры Украины просили правительство Индонезии отменить приглашение для Путина, иначе не приедут лидеры других стран.

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