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Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 17:57
владимир путин на красной площади в кремле. фото: getty images

Впервые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину российский президент Владимир Путин планирует совершить официальные визиты в Таджикистан и Туркменистан.

Источник: ведущий шоу "Москва.Кремль.Путин" на российском государственном телеканале "Россия 1" Павел Зарубин

Прямая речь Зарубина: "На этой неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана (Эмомали – ред.) Рахмоном. Беседа и рабочий обед. Отношения особого уровня.

После этого президент России прилетит в Ашхабад. Две недели назад с визитом в Россию уже приезжал президент Туркменистана (Сердар Бердымухамедов – УП). Теперь Путин прилетит в столицу Туркменистана, чтобы принять участие в "Каспийском саммите".

Детали: После возвращения Путина в Москву, у него запланирована встреча с президентом Индонезии Джоко Видодо. Индонезия в конце 2022 года принимает у себя саммит стран-членов G20 ("Большой двадцатки"), среди которых числится Россия.

Западные партнеры Украины просили правительство Индонезии отменить приглашение для Путина, иначе не приедут лидеры других стран.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля российская пропаганда утверждала, что Путин не покидал пределы России. Ряд иностранных лидеров приезжал с визитами в него, например канцлер Австрии Карл Нехаммер и туркменский президент Бердымухамедов.
  • 30 июня и 1 июля Путин планирует прибыть в Минск на переговоры с Лукашенко – это будет восьмая по счету их встреча с начала 2022 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также был приглашен на саммит G20 в Индонезии.
  • Американский президент Джо Байден предупредил Видодо, что Путину на саммите в Индонезии не рады, но индонезийский лидер заявил, что Россия уже приняла его приглашение.

Темы: ПутинИндонезияТуркменистанРосcия
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