Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.

Об этом он заявил 14 июня в эфире "Еспресо.ТV".

"Я передал как председатель Верховной Рады в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них это - документ численности двух фракций, которые входили в состав коалиции", - сказал Парубий.

"Кроме того, я передал другой документ - заявления, которые поступали в аппарат ВР о выходе из коалиции. Коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226", - добавил спикер ВР.

По его словам, это подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта" она существовала.

Он добавил, что кроме членов двух фракций в коалицию входило много внефракционных депутатов.

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