Роспуск Рады: Парубий передал в суд доказательства существования коалиции
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.
Об этом он заявил 14 июня в эфире "Еспресо.ТV".
"Я передал как председатель Верховной Рады в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них это - документ численности двух фракций, которые входили в состав коалиции", - сказал Парубий.
"Кроме того, я передал другой документ - заявления, которые поступали в аппарат ВР о выходе из коалиции. Коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226", - добавил спикер ВР.
По его словам, это подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта" она существовала.
Он добавил, что кроме членов двух фракций в коалицию входило много внефракционных депутатов.
Читайте также: Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд
ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду
Напомним:
- 11 июня Конституционный суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.
- Члены КС, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.
- Представитель ВР в КС Анатолий Селиванов по просьбе судей пообещал, что постарается найти этот список.
- 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.