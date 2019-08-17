Пожар в Одессе мог вызвать поджог, чтобы скрыть убийство – полиция

Источник: брифинг начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.

Прямая речь Беха: "Первая версия – это возможный факт убийства, затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня жителями отеля".

Детали: Бех рассказал, что трех погибших людей нашли в номерах, четырех – в коридоре, еще один человек умер в карете скорой помощи.

Все они, по предварительным данным, погибли от отравления угарным азом.

Пока неизвестно, были ли среди погибших несовершеннолетние.

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