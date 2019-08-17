Пожар в Одессе мог вызвать поджог, чтобы скрыть убийство – полиция

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Суббота, 17 августа 2019, 12:26

Источник: брифинг начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха

Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.

Прямая речь Беха: "Первая версия – это возможный факт убийства, затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня жителями отеля".

Детали: Бех рассказал, что трех погибших людей нашли в номерах, четырех – в коридоре, еще один человек умер в карете скорой помощи.

Все они, по предварительным данным, погибли от отравления угарным азом.

Пока неизвестно, были ли среди погибших несовершеннолетние.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять – госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Одесса пожар жертвы


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