Балуха перевезли в Москву – адвокат

Политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области в Москву.

Об этом "Крым.Реалии" сообщила адвокат украинца Ольга Динзе.



"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали", – сказала адвокат.



Причины этапирования украинца в Москву ей не известны.



В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области "Крым.Реалии" сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Напомним: