Балуха перевезли в Москву – адвокат

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Пятница, 16 августа 2019, 15:21

Политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области в Москву.

Об этом "Крым.Реалии" сообщила адвокат украинца Ольга Динзе.

"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали", – сказала адвокат.

Причины этапирования украинца в Москву ей не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области "Крым.Реалии" сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. 

Напомним:

  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.
  • Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
  • 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.  
  • В конце августа 2017 года стало известно, что против Балуха возбудили новое уголовное дело – якобы за избиение начальника изолятора.
  • 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей (по совокупности двух дел).
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел 5-летний приговор Балуху и сократил срок отбывания наказания на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В июне 2019 года Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 
  • 25 июня Балух снова объявил голодовку. Он требовал допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
  • До недавнего времени Балуха удерживали в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.

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Темы: Балух политзаключенные Росcия


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