Балуха перевезли в Москву – адвокат
Пятница, 16 августа 2019, 15:21
Политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области в Москву.
Об этом "Крым.Реалии" сообщила адвокат украинца Ольга Динзе.
"Сегодня нами было установлено, что его вывезли в Москву в Следственный изолятор № 2. Однако не понятно, какой именно. Либо это "Лефортово", либо это "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали", – сказала адвокат.
Причины этапирования украинца в Москву ей не известны.
В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области "Крым.Реалии" сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Напомним:
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.
- Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
- 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
- В конце августа 2017 года стало известно, что против Балуха возбудили новое уголовное дело – якобы за избиение начальника изолятора.
- 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей (по совокупности двух дел).
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел 5-летний приговор Балуху и сократил срок отбывания наказания на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- Балух более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В июне 2019 года Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность.
- 25 июня Балух снова объявил голодовку. Он требовал допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
- До недавнего времени Балуха удерживали в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.