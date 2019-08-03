Разумкова во главе "СН" сменит Корниенко, с премьером еще не определились
Источник: руководитель пресс-офиса "Слуги народа", новоизбранный депутат от "СН" Евгения Кравчук
Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко может сменить действующего главу партии Дмитрия Разумкова на посту председателя политсилы.
Детали: На должность председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР - Руслана Стефанчука.
"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на пост главы фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады".
В свою очередь нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что фамилии новых руководителей Верховной Рады и партии "Слуга народа" обнародовал на встрече с депутатами президент Владимир Зеленский.
"Претенденты на должность премьер-министра пока не названы", - добавил Лещенко.
История вопроса: 3 августа к новоизбранным депутатам от партии "Слуга народа", которые проходят обучение в Трускавце, приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Прямая речь: "Говорили об обучении и планировали дальнейшую работу. Есть общее понимание высокой ответственности, которая лежит на депутатах от "СН". О прогулах, договорняках по голосованию, кнопкодавстве не может быть и речи. Спросят со всех - без исключения", отметила Кравчук.
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