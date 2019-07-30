Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11

Источник: Роман Труба в Telegram

Директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко, а пятый президент отрицает действительность, когда говорит, что таких дел нет.

Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".

"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.

Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.

Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.

Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

Детали: Труба также попросил предоставить следователю ГБР все материалы, которые помогут следствию.

Что было раньше: Пятый президент Петр Порошенко в интервью "Украинской правде" заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и "не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон". Также он утверждал, что не получал вызовов на допрос.

Ранее в ГБР объясняли, что они вообще не открывают дела против кого-то, поэтому речь идет о производствах, где фигурирует Петр Порошенко.

Кроме того, Порошенко считает, что Труба может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.

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