"Слуга народа" предлагала ОПЗЖ должность вице-спикера – Шуфрич

Источник: брифинг нардепов Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) и Иванны Климпуш-Цинцадзе (ЕС)

Политическая партия "Слуга народа" предлагала "Оппозиционной платформе - За жизнь" должность вице-спикера, также на эту должность претендует "Европейская солидарность".

Прямая речь Шуфрича: "Мы направили отдельное предложение на должность вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы на нее ответили и подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера.

Если будет предложение (подать представителя на должность вице-спикера - ред.) озвучено нашей политической силе, то мы безусловно определимся с кандидатурой. Сегодня претендуют на эту должность представители ОПЗЖ и представители "ЕС".

Детали: Шуфрич добавил, что сейчас партия свои кандидатуры еще никуда не подавала. Также он отметил, что пока не называли никаких конкретных фамилий, претендующих на должность.

Позже в пресс-службе нардепа добавили, что "Слуга народа" предложила всем фракция подать свои кандидаты на эту должность, а не только ОПЗЖ.

По его словам, меньшинство в Раде может рассчитывать на председательство в 3 комитетах, на 3 первых заместителей, на 6 заместителей и 3-х секретарей.

Прямая речь Климпуш-Цинцадзе: "Мы еще не подавали своей кандидатуры на должность вице-спикера, потому что мы претендуем на руководство различных комитетов. Мы считаем, что как минимум 11 человек из "ЕС" могут занимать по пропорциональному распределению должности или голов, или первых заместителей, или секретарей комитетов".

Детали: По ее словам, "ЕС" подает по одному или по два человека в каждый комитет по принципу профессионализма.

После выхода новости: пресс-служба Климпуш-Цинцадзе обратилась в УП с просьбой уточнить, что "ЕС" вскоре подаст свою кандидатуру на пост вице-спикера.

Что было раньше: В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.

Партия "Голос" от должности отказалась.

20 августа нардеп партии "ЕС" Артур Герасимов возмущался, что комитет по евроинтеграции состоит только из 7 человек. По его словам, "Слуга народа" принимает большинство решений самостоятельно и не учитывает просьбы других фракции.

Предыстория:

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

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