"Батькивщина" выдвинула своего кандидата на должность вице-спикера

Источник: депутат партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин, "Интерфакс-Украина"

"Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера Верховной Рады.

Дословно Кожемякин: "Сегодня, фракция "Батькивщина" выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера".

Детали: В то же время, Кожемякин не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост. По его словам, если кандидатура будет утверждена, то об этом можно будет говорить более конкретно уже 23 августа.

Он добавил, что руководить фракцией "Батькивщина" в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.

Политик отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.

Что было раньше: В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности. Среди которых должность вице-спикера.

Партия "Голос" от должности отказалась.

22 августа нардеп партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что "Слуга народа" предлагала "Оппозиционные платформе - За жизнь" должность вице-спикера. Он заявил, что партия послала отдельное предложение по поводу этой должности, но конкретной кандидатуры пока еще нет.

Также на должность посягает "Европейская солидарность", но нардепка "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила, что партия еще не подавала свою кандидатуру на должность вице-спикера, потому что претендует на руководство различных комитетов.

Предыстория:

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

20 августа нардеп партии "ЕС" Артур Герасимов возмущался, что комитет по евроинтеграции состоит только из 7 человек. По его словам, "Слуга народа" принимает большинство решений самостоятельно и не учитывает просьбы других фракции.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

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