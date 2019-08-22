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"Слуга народа" скромно хочет председательствовать в 21 комитете из 23

Четверг, 22 августа 2019, 12:09

Источник: брифинг представителя президента в Раде депутата от "Слуги народа" Руслана Стефанчука

В "Слуге народа" планируют председательствовать в 21 комитете Верховной Рады их 23, а остальные партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

Прямая речь: "21 комитет - мы хотели бы взять председательства, и взять обычных двух замов. А по другим, первый зам и секретарь мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства".

Стефанчук о том, председательство в каких комитетах "СН" готова отдать: "Думаю, что речь может идти о комитете свободы слова, о комитете прав человека связанных с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами и, возможно, о комитете молодежи и спорта, а также о должности второго вице-спикера".

Детали: Стефанчук заявил, что фракции должны пропорционально представлять себя в каждом комитете. По его словам, партии должны были решить этот вопрос еще до выборов и набирать столько голосов, сколько бы хватило для такого представительства.

Он добавил, что партии, которые набрали по 6%, не могут претендовать на несколько мест в комитетах. Стефанчук добавил, что новая Рада действует исключительно по закону о комитетах.

Единственное исключение, по его словам, партия "Голос", потому что она имеет 20 мандатов, а это меньше чем количество комитетов. "Голос" вправе самостоятельно определять количество нардепов в выбранных комитетах.

Что было раньше: 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов 7 и 31.

20 августа нардеп партии "ЕС" Артур Герасимов возмущался, что комитет по евроинтеграции состоит только из 7 человек. По его словам, "Слуга народа" принимает большинство решений самостоятельно и не учитывает просьбы других фракции.

Кроме того, другие партии не смогут делегировать по несколько нардепов в комитеты, поскольку должны пропорционально представлять свои силы в каждом из 23 представительств.

Предыстория:

  • В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.
  • 20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
    Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

Знать больше: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Алена Мазуренко, УП

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