Аваков может остаться в правительстве и даже пойти на повышение – источники

Источник: собеседники "Украинской правды" в политсилах, которые прошли в парламент

Должности в будущем правительстве могут получить два действующих члена Кабинета министров.

Детали: По данным источников УП, последние несколько дней звучит примерно такая раскладка по будущему Кабмину: премьер – Алексей Гончарук (сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента), министр юстиции – Ирина Венедиктова (прошла в Верховную Раду 9 созыва по списку "Слуги народа "), министр финансов – Оксана Маркарова (действующий член правительства).

В свою очередь также обсуждается возможность для Арсена Авакова занять должность, причем не министра внутренних дел, а вице-премьера (по силовым вопросам).

Собеседники УП отмечают, что распределение портфелей - не окончательный и может измениться.

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