Аваков может остаться в правительстве и даже пойти на повышение – источники
Источник: собеседники "Украинской правды" в политсилах, которые прошли в парламент
Должности в будущем правительстве могут получить два действующих члена Кабинета министров.
Детали: По данным источников УП, последние несколько дней звучит примерно такая раскладка по будущему Кабмину: премьер – Алексей Гончарук (сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента), министр юстиции – Ирина Венедиктова (прошла в Верховную Раду 9 созыва по списку "Слуги народа "), министр финансов – Оксана Маркарова (действующий член правительства).
В свою очередь также обсуждается возможность для Арсена Авакова занять должность, причем не министра внутренних дел, а вице-премьера (по силовым вопросам).
Собеседники УП отмечают, что распределение портфелей - не окончательный и может измениться.
Предыстория:
- Владимир Зеленский стал президентом по результатам второго тура выборов, который состоялся 21 апреля, набрав 73,22% голосов.
- Еще до его инаугурации в отставку подали министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак.
- Однако Верховная Рада не поддержала увольнение министров.
- Во время инаугурационной речи Зеленский предложил чиновникам подать в отставку и освободить должности.
- Олигарх Игорь Коломойский, которого считают близким к Зеленскому, называл Авакова лучшим министром за последние пять лет, и говорил, что он должен остаться в Кабмине.
- В июне на сайте президента появилась петиция за увольнение Авакова. Она набрала достаточного количества подписей для рассмотрения, однако Зеленский ответил, что не может уволить главу МВД.
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