СН использует интеллект "Большого брата" для слежения за "аномалиями" в Раде
Партия "Слуга народа" намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.
"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. ... Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую технологию", - отметил Арахамия.
По его словам, технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп".
Он не назвал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как будет работать программа.
"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно 9 человек голосуют по немного другому сценарию. Не в том смысле, что все, как один, а если голосование отличается от обычного", - рассказал он.
"Она (система - ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А отмечает аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.
В команде эту систему назвали "Большой брат", добавил он.
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Напомним,
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- Согласно закону о выборах народных депутатов, ЦИК должна установить результаты выборов не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть 5 августа.
- 3 августа ЦИК обнародовала результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов: партия "Слуга народа" получила 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, ВО "Батькивщина" - 24; "Европейская Солидарность" - 23; "Голос" - 17.
- По данным источников УП, Давид Арахамия является главным кандидатом на пост руководителя фракцией "Слуга народа" в Верховной Раде. Фракция "СН" в новом парламенте будет разделена на 15 групп, которые будут возглавлять 15 заместителей председателя фракции, четкого принципа разделения фракции на группы пока нет.