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На следующей неделе в Украине местами дожди, но комфортно тепло

Воскресенье, 4 августа 2019, 16:57

В Украине в понедельник, 5 августа, кратковременные дожди, а иногда и грозы ожидаются на востоке, в Карпатах и ​​Прикарпатье. На остальной территории страны без существенных осадков.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

Ночью в восточных областях порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28°.

По Киеву и области без существенных осадков. В Киеве температура ночью 10-12°, днем ​​21-23°, по области ночью 8-13°, днем ​​19-24°.

На 6-7 августа по Украине также прогнозируют переменную облачность.

 

6 августа без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, грозы. 7 августа ночью в западных, днем ​​в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами кратковременный дождь, гроза.

 

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура 6 августа ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем ​​24-29°.

По Киеву 6 августа без осадков, днем ​​7 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура 6 августа ночью 8-13°, днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем ​​24-29°.

На 8-9 августа в Украине в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза, в Прикарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

 

Температура ночью 13-18°, днем 26-32°, 9 августа в западных и северных областях 23-28°.

 

В Киеве 8-9 августа небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 8 августа 26-31°, 9 августа 23-28°.

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