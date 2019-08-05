Из-за отпуска Гройсмана правительство вторую неделю не собирается на заседания

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что Кабинет министров не будет проводить заседание на текущей неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе заседание правительства под председательством премьера не будет", - сказал Рябчук.

По его словам, Гройсман, как и на прошлой неделе, находится в официальном отпуске.

Напомним