Из-за отпуска Гройсмана правительство вторую неделю не собирается на заседания

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Понедельник, 5 августа 2019, 09:38

Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что Кабинет министров не будет проводить заседание на текущей неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе заседание правительства под председательством премьера не будет", - сказал Рябчук.

По его словам, Гройсман, как и на прошлой неделе, находится в официальном отпуске.

Напомним

  • На прошлой неделе заседания Кабмина тоже не было из-за отпуска главы правительства Владимира Гройсмана.
  • 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
  • 26 июля премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.
  • 30 июля Руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнил Кабинету министров о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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Темы: Гройсман премьер Кабинет министров


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