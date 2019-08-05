Из-за отпуска Гройсмана правительство вторую неделю не собирается на заседания
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Понедельник, 5 августа 2019, 09:38
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что Кабинет министров не будет проводить заседание на текущей неделе.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"На этой неделе заседание правительства под председательством премьера не будет", - сказал Рябчук.
По его словам, Гройсман, как и на прошлой неделе, находится в официальном отпуске.
Напомним
- На прошлой неделе заседания Кабмина тоже не было из-за отпуска главы правительства Владимира Гройсмана.
- 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
- 26 июля премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.
- 30 июля Руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнил Кабинету министров о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
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