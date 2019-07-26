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Кабмин рассмотрит увольнение Кличко 31 июля – Гройсман

Пятница, 26 июля 2019, 14:27

Источник: интервью Владимира Гройсмана на Радио НВ

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.

Прямая речь: "Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения".

"Все предыдущие решения такого характера были поддержаны правительством. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему. Как правительство определит – посмотрим. Мы обсудим этот вопрос и проанализируем".

Детали: Гройсман подчеркнул, что вопрос увольнения главы городской администрации в компетенции президента.

Согласно Конституции, все главы госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом, и много клав ОГА и РГА уже изменились.

Прямая речь: "Так или иначе, он (Кличко – ред.) слагает свои полномочия. А дальше вопрос назначения – назначит президент Кличко или не назначит".  

"Я считаю, что еще одна вещь, которую не удалось сделать парламенту, – нам нужен закон о столице. Мэр должен избираться киевлянами. И этот мэр и городской совет должны быть полноценно наделены полномочиями. В этом суть децентрализации. Главы областных администраций должны выполнять функции сугубо контроля, так как это происходит у воевод в Польше. Тогда это баланс и эффективная власть".

История вопроса:

  • 24 июля президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
  • Мэр Киева Виталий Кличко встречался с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА.
  • В партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: гендиректора холдинга "1+1 media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александра Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА ранее заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • 26 июля Кличко заявил, что имел несколько встреч с президентом Владимиром Зеленским и председателем офиса главы государства Андреем Богданом относительно устранения его от руководства Киевской городской госадминистрацией и пообещал обратиться в суд.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: ГройсманКабинет министровВиталий Кличко
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