Филарет не может смириться с ликвидацией УПЦ КП: Томос не такой, как у других

Почетный патриарх Филарет заявил, что Томос Православной церкви Украины не такой как у других православных церквей и беспокоится чтобы у ликвидированной УПЦ КП не забрали имущества.

Об этом он заявил на пресс-конференции 31 июля.

"Мы ждали этот Томос, но получили не такой Томос, который мы ждали, и не такой Томос, как другие церкви, например российская, румынская, греческая. Они имеют полноценные Томосы об автокефалии, а украинская церковь получила Томос с ограничениями, которые касаются самой территории, поэтому название нам дали Православная церковь в Украине, а не Украинская православная церковь", - сказал Филарет.

"Мы не УПЦ, а ПЦУ - это имеет значение, юрисдикция этой церкви ограничивается границами Украины, за пределами Украины ПЦУ не имеет своей юрисдикции", - сказал Филарет.

Он уверяет, что украинцы за рубежом относятся к Константинопольскому патриархату.

По словам Филарета, Константинополь не дал ПЦУ статуса патриархата, а дал статус подчиненной митрополии, потому что на территории Украины ПЦУ имеет признаки патриархата, а за границей - митрополии Константинополя.

Патриарх добавил, что недовольство Томосом заставило его созвать так называемый собор ликвидированной УПЦ КП 20 июня.

"У нас нет полной независимости от Вселенского патриарха, и ПЦУ находится под влиянием Вселенского патриархата", - сказал Филарет.

Он также заявил, что глава ПЦУ митрополит Епифаний находится под влиянием Вселенского патриарха.

Также Филарет считает, что только УПЦ КП единственная независимая церковь в Украине, потому ПЦУ подчинена Константинополю, а УПЦ МП - России.

Глава ликвидированной церкви утверждает, что с 20 июня УПЦ КП вышла из состава ПЦУ и теперь УПЦ КП - это отдельная независимая церковь.

По его словам, УПЦ КП беспокоят действия Епифания относительно ликвидации УПЦ КП и передачи имущества ПЦУ, но еще больше его смущают решение Министерства культуры и Министерства юстиции, которые приняли решение о прекращении регистрации ликвидированной церкви.

"Этого права они не имеют, потому что я не обращался к ним с просьбой о ликвидации Киевского патриархата, а без обращения патриарха или руководителя, они не имеют права ни регистрировать, ни снимать с регистрации", - сказал Филарет.

Он также обвинил Епифания в том, что он занимается рейдерством и заверил, что у него есть доказательства.

"Принимали участие в захвате Феодосиевского монастыря люди из партии Ляшко. Они выгнали наместника, которого я назначил. Так же сделали и с церковью Пирогощи", - сказал он, но не пояснил, каким образом это связано с Епифанием.

"Мы подали в суд на Минкульт, который незаконно снял с регистрации УПЦ КП, суда пока не было, но иск мы подали", - добавил он.

На пресс-конференции Филарет также упомянул и пятого президента Петра Порошенко. При этом он добавил, что УПЦ КП не планирует подавать иск против Порошенко.

"То, что он заключил тайный договор с патриархом Варфоломеем о сотрудничестве - это нарушение Конституции и закона об отделении церкви от государства", - сказал Филарет о Порошенко.

Он также заявил, что президент Владимир Зеленский такой сделки не заключал, поэтому не должен выполнять условия соглашения его предшественника.

"Это соглашение фактически недееспособно. Нас беспокоит, что синод ПЦУ 27 июля создал ликвидационную комиссию по ликвидации и передачи всего имущества УПЦ КП. На каком основании, другая церковь должна передать свое имущество, свои финансы другой церкви?" - возмущается Филарет.

По его словам, они не воспринимают такой комиссии и считают это нарушением законов Украины, в частности свободы вероисповедания.

Филарет заявил, что УПЦ КП заставляют быть в составе ПЦУ.

Он напомнил, что обратился к президенту, Минкульту, Минюсту и ОБСЕ и ждет ответа.

30 июля Филарет обратился в Минюст с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП, в ответ, Минкульт напомнил, что УПЦ КП была ликвидирована 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора.

Напомним: