ЦИК пересчитала голоса и огласила победителя на округе № 50

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Вторник, 6 августа 2019, 01:45

Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Покровске Донецкой области. Победил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Руслан Требушкин.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе № 50 Комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины становится Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что Комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019" и направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.

Напомним:

  • ЦИК осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50.
  • 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
  • Борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым. 
  • По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат. 
  • До этого на округ №50 полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
  • Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
  • Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
  • 26 июля ЦИК обработала 100% протоколов, а 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов 199 окружных избирательных комиссий.
  • Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию на 50-м округе в Донецкой области.
  • Центризбирком должен был установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).

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Темы: ЦИК


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