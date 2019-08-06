ЦИК пересчитала голоса и огласила победителя на округе № 50

Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Покровске Донецкой области. Победил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Руслан Требушкин.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе № 50 Комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины становится Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что Комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019" и направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.

Напомним: