ЦИК пересчитала голоса и огласила победителя на округе №50
Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области, после пересчета побеждает все же представитель "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе №50 комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины становится Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении.
При этом комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в округе №50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".
ЦИК направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.
Напомним:
- ЦИК осуществила повторный пересчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50.
- 24 июля ЦИК обработала 100% протоколов на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда из-за протестов полиция на вертолете доставила спецподразделение.
- Борьба в округе велась между Покровским городским головой Русланом Требушкиным, который выдвигался от "Оппозиционного блока", и самовыдвиженцем Добропольским мэром Андреем Аксеновым.
- По итогам подсчета голосов, Требушкин получил мандат.
- До этого на округ №50 полиция на вертолете доставила сводный отряд спецподразделения тактико-оперативного реагирования.
- Наблюдатели на участке обнаружили разбежности в цифрах, указанных в протоколах. У здания ОИК началась протестная акция. Установили палатки, подносили шины.
- Замеченные наблюдателями нарушения привели к столкновениям.
- 26 июля ЦИК обработала 100% протоколов, а 30 июля ЦИК приняла оригиналы протоколов 199 окружных избирательных комиссий.
- Центральная избирательная комиссия признала бездействующей окружную избирательную комиссию на 50-м округе в Донецкой области.
- Центризбирком должен был установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).