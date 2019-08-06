ЦИК пересчитала голоса и огласила победителя на округе № 50

Центральная избирательная комиссия огласила результаты в одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области, после пересчета побеждает все же представитель "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"На основании протокола ОИК об итогах голосования в округе №50 комиссия установила результаты, согласно которым избранным народным депутатом Украины становится Требушкина Р.В.", - говорится в сообщении.

При этом комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в округе №50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

ЦИК направила обращение в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении нарушений.

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Напомним: