"Слуга народа" создаст "офис обучения и развития" депутатов
Источник: Facebook партии "Слуга народа".
В партии "Слуга народа" заявили, что создают партийный офис для развития депутатов, где каждые три месяца они будут проходить обучение.
Прямая речь: "Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца.
Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах".
Детали: План работы офиса обучения и развития депутатов в политсиле пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.
Что было раньше: 4 августа У Трускавце на Львовщине завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".
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Напомним:
- С 29 июля в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
- В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
- Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назвать сумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.
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