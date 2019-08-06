"Слуга народа" создаст "офис обучения и развития" депутатов

Источник: Facebook партии "Слуга народа".

В партии "Слуга народа" заявили, что создают партийный офис для развития депутатов, где каждые три месяца они будут проходить обучение.

Прямая речь: "Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца.

Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах".

Детали: План работы офиса обучения и развития депутатов в политсиле пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

Что было раньше: 4 августа У Трускавце на Львовщине завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

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Напомним: