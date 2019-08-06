"Слуга народа" создаст "офис обучения и развития" депутатов

560 просмотров
Вторник, 6 августа 2019, 08:52

Источник: Facebook партии "Слуга народа".

В партии "Слуга народа" заявили, что создают партийный офис для развития депутатов, где каждые три месяца они будут проходить обучение.

Прямая речь: "Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца.

Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах".

Детали: План работы офиса обучения и развития депутатов в политсиле пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

Что было раньше: 4 августа У Трускавце на Львовщине завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Читайте также: Активные, молодые, наивные. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Напомним:

  • С 29 июля в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
  • В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
  • Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назвать сумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главы комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди 5 августа 2019, 23:45
Занимательная арифметика парламентских выборов в Украине 5 августа 2019, 14:00
В "Слуге народа" определились, кто возглавит ВР и комитеты – СМИ 5 августа 2019, 13:56
Все новости
Главные новости
ООС: на Донбассе снова стреляли, один боец ранен
Представитель Зеленского из отчета лоббистов США имеет фиктивный офис и нигде не регистрировался – СМИ
Госизмена Безъязыкова: жена рассказала о "спецоперации с участием Порошенко"
В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км
Все новости
здоровье

Варить варенье – полезно или нет?

интервью

Тарас Чубай: Нас снова ждут притеснения украинского языка

история

Как выглядели люди, которые жили за тысячи лет до нас

Поиск по сайту
Архив
Весь архів