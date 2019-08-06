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ГБР начало расследование из-за отдыха Порошенко на Мальдивах

Вторник, 6 августа 2019, 11:27
ГБР начало расследование из-за отдыха Порошенко на Мальдивах

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко.

Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГБР.

В пресс-службе ведомства уточнили УП, что дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах.

В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.

"Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).

5 августа заместитель главы администрациии президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале, что ГБР открыло производство относительно Порошенко из-за его заявления.

 
 
 
 

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.
  • На пресс-конференции в феврале 2018 года президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилией, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.
  • 30 марта 2018 года на Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.
  • По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск, по меньшей мере, 500 тысяч долларов.
  • По возвращению в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
  • Порошенко уже приходил на допрос в ГБР.
  • Порошенко обвиняет ГБР в "работе на Портнова".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБРпрезидент
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