ГБР начало расследование из-за отдыха Порошенко на Мальдивах
Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко.
Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГБР.
В пресс-службе ведомства уточнили УП, что дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах.
В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.
"Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).
5 августа заместитель главы администрациии президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале, что ГБР открыло производство относительно Порошенко из-за его заявления.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.
- На пресс-конференции в феврале 2018 года президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилией, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.
- 30 марта 2018 года на Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.
- По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск, по меньшей мере, 500 тысяч долларов.
- По возвращению в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
- Порошенко уже приходил на допрос в ГБР.
- Порошенко обвиняет ГБР в "работе на Портнова".