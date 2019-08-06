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Коломойский: На Донбассе – "гражданский конфликт", его источник – Россия

Вторник, 6 августа 2019, 14:46

Бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают политическим спонсором Владимира Зеленского, считает конфликт на Донбассе гражданским, но его источником – Россию.

Так он объяснил "смягчение" своей риторики о войне в интервью российскому РБК:

"Я и сейчас называю (это) гражданским конфликтом. Но это наше внутреннее дело, и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации.

Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели".

По мнению Коломойского, минские соглашения не работают, "потому что там есть пункт об изменении Конституции Украины".

"Этого не будет. Порошенко не сильно это проталкивал – даже если бы проталкивал, у него бы не получилось, и он это понимал. И Зеленскому не удастся", – заявил олигарх.

"Украина – единое неделимое унитарное государство. Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями, и его каждый год продлевают" – сказал он.

"Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех, кого надо, через 30 дней собрали манатки – и валите к себе", – заявил Коломойский.

По его мнению, минские соглашения – "единственный документ, по которому стоит двигаться", но надо провести их "апдейт", так как за 5 лет все устали от ограничений.

"С обеих сторон есть те, кто к этому привык, более того, там есть и бизнес. И уголь с Донбасса идет сначала в Россию, а потом к нам на Украину. И сталь там выплавляет товарищ Курченко (беглый бизнесмен из окружения Виктора Януковича – ред.) по полмиллиона тонн в месяц и продает ее под вашими сертификатами", – сказал Коломойский.

По предположению олигарха, Сергею Курченко на оккупированной территории "отдали все крупные предприятия, которыми он может заниматься и зарабатывать деньги", – он управляет Алчевским меткомбинатом и Енакиевским меткомбинатом, а сталь вывозит в Россию.

Почему это важно: Игорь Коломойский в 2014 году отстаивал целостность Украины. В мае 2019 года, уже после выборов президента, он заявил, что на востоке у нас – "гражданский конфликт": "воюют украинцы с украинцами", которых поддерживает Россия. Позже он говорил, что это – "внутренний гражданский конфликт... никем не инспирированный, никакой Россией".

Мнение Коломойского может влиять на президента Владимира Зеленского, который декларирует намерение достичь мира на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийДонбассРосcияКурченкоМинские соглашения
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