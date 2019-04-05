"Курченко гейт": прокуратура говорит, что усиливает работу по делу против олигарха

Генеральная прокуратура заявляет, что усиливает работу в уголовном производстве относительно беглого олигарха Сергея Курченко и его вероятных сообщников.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Вчера (4 апреля – УП) генеральный прокурор Юрий Луценко провел оперативное совещание с группой следователей и прокуроров в уголовном производстве. Генеральный прокурор отметил необходимость существенной активизации расследования", – написала пресс-секретарь.

Луценко поручил "значительно усилить группу прокуроров по делу" и обратиться в суд с ходатайством о передаче "Украинского медиа холдинга" Курченко в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Эти два пункта, по словам Сарган, уже выполнены.

Также следствие должно провести "инвентаризацию материалов" дела и отправить прокуроров в командировку за границу для обеспечения ареста иностранного имущества фигурантов дела.

Кроме того, Луценко приказал "активизировать работу" по установлению "других причастных лиц, преступным путем полученных средств и имущества, выполнение других задач уголовного судопроизводства".

У генпрокурора говорят, что он "обеспечит защиту от любого политического или информационного давления на следователей и прокуроров и не допустит посягательств на процессуальную независимость прокуроров".

ГПУ напоминает, что следствие по Курченко уже завершено, идет расследование в отношении других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям олигарха.

"С прошлой недели отдельные СМИ продолжают манипулировать вокруг громких фамилий, которые упоминаются в #КурченкоГейт. "Прогнозы" экспертов по внутренним репрессиями, изменениям группы прокуроров, "потери" доказательств и тому подобное не оправдались", – написала Сарган, комментируя информацию о том, что окружение президента Петра Порошенко якобы фигурирует в деле Курченко.

Напомним: