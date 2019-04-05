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"Курченко гейт": прокуратура говорит, что усиливает работу по делу против олигарха

Пятница, 5 апреля 2019, 16:51

Генеральная прокуратура заявляет, что усиливает работу в уголовном производстве относительно беглого олигарха Сергея Курченко и его вероятных сообщников.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Вчера (4 апреля – УП) генеральный прокурор Юрий Луценко провел оперативное совещание с группой следователей и прокуроров в уголовном производстве. Генеральный прокурор отметил необходимость существенной активизации расследования", – написала пресс-секретарь.

Луценко поручил "значительно усилить группу прокуроров по делу" и обратиться в суд с ходатайством о передаче "Украинского медиа холдинга" Курченко в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Эти два пункта, по словам Сарган, уже выполнены.

Также следствие должно провести "инвентаризацию материалов" дела и отправить прокуроров в командировку за границу для обеспечения ареста иностранного имущества фигурантов дела.

Кроме того, Луценко приказал "активизировать работу" по установлению "других причастных лиц, преступным путем полученных средств и имущества, выполнение других задач уголовного судопроизводства".

У генпрокурора говорят, что он "обеспечит защиту от любого политического или информационного давления на следователей и прокуроров и не допустит посягательств на процессуальную независимость прокуроров".

ГПУ напоминает, что следствие по Курченко уже завершено, идет расследование в отношении других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям олигарха.

 

"С прошлой недели отдельные СМИ продолжают манипулировать вокруг громких фамилий, которые упоминаются в #КурченкоГейт. "Прогнозы" экспертов по внутренним репрессиями, изменениям группы прокуроров, "потери" доказательств и тому подобное не оправдались", – написала Сарган, комментируя информацию о том, что окружение президента Петра Порошенко якобы фигурирует в деле Курченко.

Напомним:

  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН" Коломойского сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Позже Кулик заявил, что ГПУ вызвала его на допрос, якобы планирует обыски и его арест. В прокуратуре снова отрицали его слова, сказав, что не регистрировали никаких уголовных производств против Кулика.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры и бывшим прокурором сил АТО.
  • В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

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Темы: КурченкоГенпрокуратура
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