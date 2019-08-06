Сытник о деле против себя: Снова что-то приснилось Луценко

Источник: Артем Сытник в комментарии журналистам после заседания суда

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сомневается в беспристрастности судьи, который рассматривает дело о якобы получении им коррупционного подарка.

Прямая речь: "Были объявлены протоколы (в заседании суда – УП), согласно этим протоколам, я якобы не оплатил проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен. То есть где-то эти мифические суммы пропали, видимо, все-таки опять что-то приснилось нашему генеральному прокурору".

"Председательствующий по делу проходил в деле о получении взятки. Председательствующий по этому делу выносил приговор, за который прокурор требовал деньги у гражданки ровенской области. В дальнейшем из фигурантов этого дела о взятке председательствующий выпал, остался только прокурор, но взятка требовалась и давалась именно за вынесение решения этим председательствующим".

"В части своей позиции я ничего не боюсь, потому что я знаю, что никаких правонарушений я не совершал. С другой стороны, есть явная предвзятость судьи... поэтому есть опасения, что на этого судью будет осуществляться давление теми лицами, которые составляли этот протокол".

"В протоколе (об административном нарушении – УП) написано, что я получил якобы подарок в виде оплаты своего проживания. Я свое проживание оплатил. Есть свидетели, которые это подтвердят, они будут приглашены. Поэтому в части юридической составляющей у меня опасений никаких нет, но юридическая составляющая и генеральный прокурор – это совершенно разные вещи в нашем государстве, к сожалению".

"На сегодняшний день, если цитировать суть протокола, то подарок заключается от господина Надейка (Николая Надейка, который якобы оплатил отдых Сытника – УП) в том, что он якобы оплатил за меня проживания в сумме 10 тисяч гривен по одному протоколу и 15 тисяч по второму протоколу.

На самом деле, я действительно просил арендовать это жилье, в дальнейшем с ним рассчитался. На сегодняшний день материальных претензий со стороны Надейка ко мне не поступало. Почему были такие показания, я не знаю, что с этим господином делали в Генеральной прокуратуре".

"Мы видели, какой это был вброс в СМИ, начинались какие-то космические суммы... Довольно странно было все это читать. Но сейчас все эти цифры, все эти иллюзии генерального прокурора растворились, остались 25 тысяч, которые я как раз возмещал за свое проживание".

Детали: Защита Сытника на заседании 6 августа заявила отвод судье Алексею Рыжему, однако тот отклонил отвод. Ходатайство защиты о вызове свидетелей суд удовлетворил. Сытник не сказал журналистам, о каких именно свидетелях идет речь.

Также директор НАБУ подал в Высший совет правосудия заявление о конфликте интересов.

Сытник утверждает, что при составлении одного из протоколов о якобы его административном нарушении прокуратура даже не взяла у него объяснения.

6 августа в суде объявлен перерыв. Дело, в котором объединили два админпротокола, рассматривает Саранинский суд Ровенской области, Сытник участвовал в заседании по видеоконференции из Соломенского райсуда Киева.

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